85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi - Son Dakika

85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

22.10.2020 11:33
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi, System.String[]

Burdur'da kendisini cep telefonuyla arayan dolandırıcıların yalanına inanıp, 85 bin lirasını gönderdikleri hesaba aktarmak üzere gittiği banka şubesi önünde polis tarafından durdurulan Ahmet Taşbaş (82), başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi.

Burdur'da kendisini cep telefonuyla arayan dolandırıcıların yalanına inanıp, 85 bin lirasını gönderdikleri hesaba aktarmak üzere gittiği banka şubesi önünde polis tarafından durdurulan Ahmet Taşbaş (82), başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi.

Burdur'da dün kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ahmet Taşbaş'ı arayıp, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek bankadaki bütün parasını, verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmamasını isteyen dolandırıcıların sözünü dinleyen Ahmet Taşbaş, aracına binerek şehir merkezindeki banka şubesinin yolunu tuttu.'BABANIZ ADLİYEDE, ACİL ADLİYEYE GELİN'Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş'ı arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan Taşbaş, dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine Ahmet Taşbaş'ın hesabının bulunduğu banka önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Banka önünde tedbir alan ekipler, Ahmet Taşbaş'ın şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit etti.POLİS BANKA ÖNÜNDE DURDURDUYunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet Taşbaş'ın otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet Taşbaş'ın otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet Taşbaş'ı durduran polis, kendilerinin gerçek polis olduklarını, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda Ahmet Taşbaş'ı ikna etti. Ahmet Taşbaş, polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka şubesine gelen Kayhan Taşbaş, babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.'TELEFONLA ARADI, POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ'Yaşanan olayı Demirören Haber Ajansı'na anlatan Ahmet Taşbaş, Burdur'da 1960 yılından bu yana esnaflık yaptığını ve başına ilk defa böyle bir olay geldiğini söyledi. Taşbaş, "Ben dün öğle yemeği için eve gelmiştim. Telefonla aradı, polis olduğunu söyledi. 'Yaşın kaç?' dedi, '82' dedim. 'Bir sahtekarlık var bunu araştırıyoruz' dedi. Ben 'Oğlum ben telefon kullanmasını bilmiyorum, oğlumu ara' deyip oğlumun numarasını verdim. 'Bankada neyin var?' diye sordular. 'Ben bilmiyorum' dedim. 'Evde para yok mu?' dediler 'var' dedim. 'Onu da getir' dediler. Hesap numarası verdiler. Bankaya gittim. Orada bankanın güvenlikçisi içeriye girerken 'Adın ne?' diye sordu. 'Ahmet Taşbaş' dedim. Polisler orada bekliyormuş, onlara haber verdi, olay böyle oldu" dedi.'BANKAYA ULAŞINCA POLİSLER HEMEN BABAMI ALMIŞLAR'Ahmet Taşbaş'ın oğlu Kayhan Taşbaş da, "Öğle yemeğine geldiğimizde telefon çaldı. 'Komiser falanca' diye adını söyledi. 'Biz PKK olayına karışmış bir çeteyi yakalayacağız, senin babanın telefonu da bu amaçla kullanılmış, şu anda baban sıkıntıda, sen telefonu kapatma hemen adliyeye gel, kesinlikle telefonu kapatma' dedi. Ben bir iki dakika sonra telefonu kapattım ve polisi aradım. Daha sonra avukat olan damadımı aradım. O da hem bankayı hem polisleri aramış, bankadaki hesapları bloke ettirmiş. Bankaya ulaşınca polisler hemen babamı almışlar. Allah'a şükür herhangi bir zarar ziyan olmadan rabbim kurtardı" diye konuştu.'KESİNLİKLE İNANMASINLAR'Telefonla aranılarak tuzağa düşürülmek isteyen vatandaşları uyaran Kayhan Taşbaş, şöyle dedi:

"Kendilerini arayıp kesinlikle 'telefonu kapatmayın biz komiseriz, savcıyız, hakimiz' diyenlere inanmasınlar. Sakin olup, telaşa kapılmadan polisi arasınlar. Hiçbir polis, hiçbir savcı bugüne kadar para diye hiçbir kimseyi aramadı, aramaz da. Babamın dolandırıcılara benim telefon numaramı vermesi ve o adamların beni araması babamın dolandırıcılardan kurtulmasına vesile oldu."


85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi
85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi

Cep Telefonu, Burdur, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 85 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu: Başıma ilk defa böyle bir olay geldi - Son Dakika

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