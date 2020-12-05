- AB ile İngiltere'den "müzakerelere devam" kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek - Son Dakika

- AB ile İngiltere'den "müzakerelere devam" kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek

05.12.2020 22:18

- AB ile İngiltere'den "müzakerelere devam" kararı Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, AB ile İngiltere arasında kesintiye uğrayan...

- AB ile İngiltere'den "müzakerelere devam" kararı

Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, AB ile İngiltere arasında kesintiye uğrayan Brexit müzakerelerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda iki tarafın baş müzakerecilerine yarın Brüksel'de yeniden toplanma talimatı verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hafta süren yoğun Brexit müzakerelerinin ardından dün AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin AB danışmanı David Frost anlaşma koşulları üzerinde uzlaşılamadığı için görüşmelerin "duraklatıldığını" duyurmuştu. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başladığını bildirerek, "AB ve İngiltere arasında devam eden müzakereler hakkında bugün yaptığımız bir telefon görüşmesinde, birçok alanda ilerleme kaydedildiğini memnuniyetle karşıladık. Yine de 3 kritik konuda önemli farklılıklar devam etmektedir: eşit şartlar, yönetim ve balıkçılık. Her iki taraf da bu sorunlar çözülmediği takdirde hiçbir anlaşmanın mümkün olmadığının altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek

Von der Leyen taraflar arasındaki sorunların devam ettiğini, ancak çözüm yollarının analiz edildiğini ifade ederek, "Bu farklılıkların ciddiyetini kabul ederken, çözülüp çözülemeyeceklerini değerlendirmek için müzakere ekiplerimiz tarafından daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği konusunda anlaştık. Bu nedenle baş müzakerecilerimize yarın Brüksel'de yeniden toplanma talimatı veriyoruz. Pazartesi akşamı tekrar konuşacağız" dedi.

İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde henüz kalıcı bir anlaşma sağlanamadı. Öte yandan Fransa ise AB'den bağımsız olarak İngiltere'yle yakınlaşmanın yollarını arıyor. Bu amaçla İngiltere'ye Fransa'dan geçen kaçak göçmenlerin engellenmesi için iki ülke arasında özel bir anlaşma imzalandı. AB'nin bir yandan kendi anlaşması diğer yandan Fransa'nın birlik dışı ikili anlaşma girişimlerini nasıl yöneteceği merak ediliyor.

- AB ile İngiltere'den müzakerelere devam kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek
- AB ile İngiltere'den müzakerelere devam kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek
- AB ile İngiltere'den müzakerelere devam kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek
- AB ile İngiltere'den müzakerelere devam kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - AB ile İngiltere'den 'müzakerelere devam' kararı- Baş müzakereciler yarın Brüksel'de bir araya gelecek - Son Dakika


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