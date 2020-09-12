Son dakika haberleri... ADALET BAKANI GÜL: DEMOKRASİMİZİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... ADALET BAKANI GÜL: DEMOKRASİMİZİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ

Son dakika gündem haberi: ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı bambaşka bir tarih yazıldı.

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı bambaşka bir tarih yazıldı. Darbecilerin tankları, uçakları, silahları milletin çelikten iradesi karşısında ilk defa başarısızlığa uğradı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, aziz milletimizin destansı direnişi sayesinde demokrasimizin maküs talihi değişti. Sonrasında yeni hükümet sistemine 'evet' diyen milli irade, seçim sandığına hiçbir zaman bozulmayacak bir mühür vurdu" dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenleniyor. 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen sempozyumda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuştu.

'BAŞTA ANAYASA OLMAK ÜZERE, MEVZUATIMIZDAKİ 12 EYLÜL İZLERİ DE BÜYÜK ORANDA SİLİNMİŞTİR"

"Çok partili hayata geçildiği günden itibaren ülkemizde demokrasi; vesayet odaklarının daima korkulu rüyası olmuştur" diyen Gül,

"Bu milleti var eden, birlikte tutan değerlere husumet besleyenlerin en büyük kabusu milli iradedir. Bu topraklar yıllarca milli iradeye saygı duyanlarla bu milleti hakir gören vatansızların mücadelesine şahit olmuştur. Geriye dönüp baktığımızda takvimin tüm yapraklarında bu jakoben anlayışın kanlı izlerini görebiliyoruz. Örneğin bu yaslı adada, 60 yıl önce vesayetin sesi yankılanıyordu. 27 Mayıs'ın sözde mahkemeleri, göstermelik yargılamaları; insanımızın gönlüne, hayaline, ufkuna karabasan gibi iniyordu. 40 yıl önce bir eylül gününde milli iradenin üzerinden askeri vesayetin tankları geçiyordu. Sonra bir şubat günü, demokrasimize, hukukumuza modern bir post giydirilmiş yeni bir müdahalede bulundular. İnsanımızı bu kez inançlarından, kılık-kıyafetinden dolayı yargıladılar, en temel haklarından mahrum bıraktılar. Ama takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı bambaşka bir tarih yazıldı. Darbecilerin tankları, uçakları, silahları milletin çelikten iradesi karşısında ilk defa başarısızlığa uğradı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, aziz milletimizin destansı direnişi sayesinde demokrasimizin maküs talihi değişti. Sonrasında yeni hükümet sistemine 'evet' diyen milli irade, seçim sandığına hiçbir zaman bozulmayacak bir mühür vurdu. İşte bu mühür, daha güçlü ve kurumsallaşmış bir demokrasiye geçiş için tarihi bir adım olmuştur. Bu mühür, Türkiye'de darbelerden değil, milletimizin irfanından beslenen siyaset geleneğinin vesayete karşı zaferidir" diye konuştu.

"12 EYLÜL İZLERİ DE BÜYÜK ORANDA SİLİNMİŞTİR"

Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; hak ve özgürlükler, vazgeçilmez ve geri dönülmez bir biçimde hukuk düzenimize ilmek ilmek işlenmiştir. Bu dönemde yapılan bütün reformlar; güçlü demokrasi hedefiyle millet adına, milletle beraber hayata geçirilmiştir. Her sesten, her renkten, her kökten vatandaşını kucaklayan, ötekileştirmeyen, birleştiren bu süreç; geçmişin ret ve inkar politikalarına karşı bir devrim niteliğindedir. Milli iradenin gücüyle çıkılan bu yolda; başta Anayasa olmak üzere, mevzuatımızdaki 12 Eylül izleri de büyük oranda silinmiştir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmaları, kanunun üzerine çıkaran anayasal düzenlemeyle; bu konudaki hassasiyet en baştan ortaya konulmuştur. Çocuk haklarının ilk defa Anayasal koruma altına alınması, sendika özgürlüğünün geliştirilmesi, siyasi parti kapatmanın sıkı ve somut şartlara bağlanması, hak ve özgürlükler alanında önemli yenilikler olmuştur. Ayrıca, bir taraftan temel hak ve hürriyetler geliştirilirken diğer taraftan yeni hak arama yolları getirilmiştir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı bu yolların en önemlisidir. Kamu Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu bu konuda oluşturduğumuz yeni kurumlardır. Yine; askeri mahkemelerin kaldırılarak, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verilmesi de en önemli reformlardandır. Vesayetten milli iradeye giden bu süreçte ayrıca; Kamu yönetiminde saydamlığın sonucu olarak vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkı anayasal ve yasal teminata kavuştu. Hakimler ve Savcılar Kurulu, milli iradeyi yansıtacak şekilde yeniden yapılandı. Kurulun oluşumu daha demokratik temellere bağlandı. İnsan hak ve hürriyetleri ile çelişen pek çok hüküm değiştirilerek demokratik hukuk devleti anlayışıyla uyumlu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİMİZ EMİN ADIMLARLA YENİ HEDEFLERE YÜRÜMEKTEDİR"

'Milli iradenin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi duran güçlerin hakim olduğu bir düzende yargının bağımsız ve tarafsızlığından da söz edilemez" diyen Gül, şöyle devam etti:

'Bir ülkede vesayet varsa orada adalet yoktur. Nitekim yargı, yakın geçmişte toplum mühendisliğinin taşıyıcı kolonu olarak milletin önünde dikenli bir tel örgü gibi kullanılmıştır. Vesayetin çizdiği tipe uymayan vatandaşlar bu tel örgüye takılmıştır. Keza, bu dönemde milletin sinesine vurulan darbelerin yan etkilerini önleme görevi de maalesef yargıya verilmişti. 17-25 Aralık'ta ise yargı, darbenin aparatı olmanın da ötesinde, bizzat faili olmuştu. Milli iradenin üzerindeki vesayetin ortadan kalkmasıyla birlikte yargı da ait olduğu yere, Türk Milletine hizmet eder hale gelmiştir. Bugün darbecilerden hesap soran, geçmişteki darbelerle de yüzleşen Türk yargısı, demokrasimizin başlıca güvencelerinden biridir. Yegane ideolojisi adalet olan bir yargı sayesinde, demokrasimiz emin adımlarla yeni hedeflere yürümektedir. Bu hedefler doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde adalet hizmetlerinde başlattığımız atılımları bu adli yılda daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı şekilde, yakın zamanda açıklayacağımız İnsan Hakları Eylem Planı'yla da bütün uygulama ve faaliyetlerimizi insan hakları ölçeğinde yeniden ele alacağız. Bu noktada, adalet hizmetlerinin daha kaliteli sunulması ve daha iyi işleyen bir yargı için yaptığımız tüm çalışmalarda bize destek olan, reform irademize güç katan Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve değerli genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda hassaten teşekkür ediyorum. Reform sürecimize katkı sağlayan Sayın Meclis Başkanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle sözlerime son verirken, Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen darbelerin ve darbe girişimlerinin faillerini, onlara alkış tutanları ve onların yolunu açanları bir kez daha lanetliyorum. 27 Mayıs ihanetinde idam sehpasına yürüyen Adnan Menderes ve arkadaşlarını, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün söndürdüğü gencecik hayatları, 28 Şubat zulmünün en karanlık günlerinde ye'se kapılmayan, savunan adam Erbakan hocamızı, Türkiye'de vesayete karşı milli iradenin yanında saf tutan tüm devlet büyüklerimizi, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla bizlere özgür bir ülke emanet eden aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum"

Son dakika haberleri... ADALET BAKANI GÜL: DEMOKRASİMİZİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü, Abdülhamit Gül, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ADALET BAKANI GÜL: DEMOKRASİMİZİN MAKUS TALİHİ DEĞİŞTİ - Son Dakika


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