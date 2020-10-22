Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçedeki Sevinçli Mahallesi'nde muhtar Davut Akbulut'a ait iki katlı müstakil evin üst katından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangına, evde prize takılı bırakılan taşınabilir cep telefonu şarj cihazının neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
- Kaynak: AA
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