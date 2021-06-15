Son dakika haberleri... Adana'da terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

Adana'da PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda, E.K. isimli yabancı uyruklu şahsın PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi.

Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA