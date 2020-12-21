Son dakika haberleri | Afganistan'da Al Jazeera kanalının muhabiri Rahmatullah Nikzad silahlı saldırı sonucu öldürüldü
21.12.2020 18:45
Son dakika haberine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde Al Jazeera kanalının yerel muhabiri Rahmatullah Nikzad, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Al Jazeera kanalının yerel muhabiri Rahmatullah Nikzad, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Gazne Emniyet Müdürü Muhammed Osman Canbaz, yaptığı açıklamada, Al Jazeera kanalının yerel muhabiri Rahmatullah Nikzad'ın Gazne'nin Hoca Hekim bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Canbaz, saldırı sonucu Gazeteciler Sendikası Gazne İl Başkanı da olan Nikzad'ın yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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