Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 polisin de yaralandığını belirtti.

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok