Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama

23.06.2022 17:06
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama

Son dakika haberler: AFYONKARAHİSAR'da 25 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da 25 hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez, Çobanlar, Şuhut, Bolvadin, Emirdağ, İscehisar ve Bayat ilçelerinde meydana gelen 25 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektifleri hırsızlık olaylarını gerçekleştirenleri belirleyerek, harekete geçti. Kablo, trafo ve su motoru hırsızlığı yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik teknik ve istihbarat çalışmaları sonunda JASAT dedektifleri, 17 Haziran'da 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Aramada 17 matkap, 16 kilogram yanmış kablo, 13 kilogram alüminyum kablo, 13 kilogram bakır kablo, 5 su pompası, 3 kilogram yanmış bakır kablo, 2 demir kesme makası, tabanca ve şarjörü, 3 jeneratör, 4 trafo panosu, 2 televizyon ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. 16 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla bırakılırken, 13'ü tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama - Son Dakika
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