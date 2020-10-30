Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirdi - Son Dakika

Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim