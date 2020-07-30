Son dakika haberleri! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sağlıkla, esenlikle, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmek için tedbirlere uymamız, temizlik, maske ve mesafe kurallarını da asla unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların vatandaşların sevdikleri ve değer verdikleriyle bir araya geldiği, mutluluğu, huzuru ve umudu paylaştıkları günler olduğunu belirtti.

Bayramlarda Allah'a daha da yaklaşıldığının hissedildiğini kaydeden Kaya, "Paylaşmanın ve dayanışmanın tadını alırız. Hepimiz Kurban Bayramı'na kavuşmanın tarifsiz sevinci, heyecanı içindeyiz. Kurban, teslim olmak, bir olmak, diri olmak, bölüşmek demektir. Bize fedakarlığın, merhametin kıymetini gösteren Kurban, kendine has havasıyla kardeşliğimizi bir kez daha pekiştirecek." ifadelerini kullandı.

Kaya, 2020'nin bütün insanlık için zor bir yıl olduğunu ancak geçmiş yıllardaki gibi olmasa da bayramın heyecan ve mutluluğunu yaşayarak ibadetlerini yerine getireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Belki pandemi sebebiyle eski bayramlardaki gibi el öpemeyecek, bereketli ve kalabalık sofralarda bir araya gelemeyeceğiz. Fakat yine de yardımlaşacak, dayanışma ve kardeşliğimizi büyüteceğiz. Sağlıkla, esenlikle, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmek için tedbirlere uymamız, temizlik, maske ve mesafe kurallarını da asla unutmamamız gerekiyor."

İslam aleminin, bu yıl iki bayramı bir arada yaşadığını, 86 yıllık bir özlemin ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının, Kurban Bayramı sevincini daha da büyüttüğünü ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın zincirlerini kıran, milletimizin ve ümmetin mutluluğuna vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bizlere bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun.

Her zaman olduğu gibi bu bayramda da şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız, evlatlarımızı sevindireceğiz. Bayram için yola çıkacak vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatıyor, sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramımızın tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."