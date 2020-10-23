Son dakika haberleri... AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin yarın yapılacak 7. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda düzenlenen programda açıklama yapan Çopuroğlu, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla stadyumda gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Çopuroğlu, güzel bir kongre için hazırlıkların devam ettiğini, stadyumda yer alan 32 bin koltukta kimlerin yer alacağını belirlediklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Çopuroğlu, kongreye katılacak kişilerin de hijyen, maske ve mesafe konularına uyması gerektiğini dile getirdi.

Kongrede koreografi çalışmalarının yapılacağını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızı tanıtıcı çalışmalarımız olacak, tezahüratlarımız olacak, bunlarla alakalı her türlü detayı düşündük. Kongre ekibimizi oluşturduk. Kimin hangi ilçeden gelip, hangi kapıdan stadyuma gireceğini bile düşündük. Kongre, Kayseri için ayrı bir anlam ifade ediyor. Türkiye'deki ilk büyükşehir kongremiz. Yarın saat 12.00 itibariyle stadyumda toplanmaya başlayacağız. Kongrenin ardından Talas ilçesinde anahtar teslim töreni yapılacak. Cumhurbaşkanımız bir süre daha şehrimizde kalacak ve kentten ayrılacak. Ben 812 gündür il başkanlığı görevini yapıyorum, bu sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'yi 4. ziyareti olacak. Bundan sonraki süreçlerde inşallah daha fazla ziyaretlerini temsil edecek atmosferi sağlarız diye düşünüyoruz."