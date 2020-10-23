Son dakika haberleri... AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

Son dakika haberleri... AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne doğru

23.10.2020 16:01
Son dakika haberleri... AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne doğru, System.String[]

Son dakika haber: AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin yarın yapılacak 7. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin yarın yapılacak 7. Olağan İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda düzenlenen programda açıklama yapan Çopuroğlu, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla stadyumda gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Çopuroğlu, güzel bir kongre için hazırlıkların devam ettiğini, stadyumda yer alan 32 bin koltukta kimlerin yer alacağını belirlediklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Çopuroğlu, kongreye katılacak kişilerin de hijyen, maske ve mesafe konularına uyması gerektiğini dile getirdi.

Kongrede koreografi çalışmalarının yapılacağını anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızı tanıtıcı çalışmalarımız olacak, tezahüratlarımız olacak, bunlarla alakalı her türlü detayı düşündük. Kongre ekibimizi oluşturduk. Kimin hangi ilçeden gelip, hangi kapıdan stadyuma gireceğini bile düşündük. Kongre, Kayseri için ayrı bir anlam ifade ediyor. Türkiye'deki ilk büyükşehir kongremiz. Yarın saat 12.00 itibariyle stadyumda toplanmaya başlayacağız. Kongrenin ardından Talas ilçesinde anahtar teslim töreni yapılacak. Cumhurbaşkanımız bir süre daha şehrimizde kalacak ve kentten ayrılacak. Ben 812 gündür il başkanlığı görevini yapıyorum, bu sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'yi 4. ziyareti olacak. Bundan sonraki süreçlerde inşallah daha fazla ziyaretlerini temsil edecek atmosferi sağlarız diye düşünüyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan ordusu, 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden belediye başkanı koronaya yakalandı Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Melek'in öldürülmesinde azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı! Tüm emniyet peşinde
Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar         
16:41
Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Göztepe ile karşılaşacak Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:15
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi         
16:13
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Bursa'da yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak Son dakika: Borç yapılandırmasının detayları belli oldu: Vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsayacak         
14:35
Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti         
12:08
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Muş bir imam evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çevirdi Muş bir imam evinde internet olmayan öğrenciler için camiyi sınıfa çevirdi         
10:08
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 16:53:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei