Son dakika haberleri... AK Parti'li Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda 'tutuklu gazeteci' olarak ifade edilmiş - Son Dakika
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Son dakika haberleri... AK Parti'li Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda 'tutuklu gazeteci' olarak ifade edilmiş

27.09.2022 12:05
Son dakika haberleri... AK Parti'li Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda 'tutuklu gazeteci' olarak ifade edilmiş

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'tutuklu gazeteci' olarak yer aldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'tutuklu gazeteci' olarak yer aldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. 'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... AK Parti'li Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda 'tutuklu gazeteci' olarak ifade edilmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... AK Parti'li Dağ: Terörist Dilşah Ercan, CHP raporunda 'tutuklu gazeteci' olarak ifade edilmiş - Son Dakika
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