Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

25.04.2022 21:44
Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Manisa'nın Akhisar ilçesinde Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmeye ait atık pis su havuzuna düşen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmeye ait atık pis su havuzuna düşen 5 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın atık pis su havuzu duvarının yıkılması sonucu 5 işçi havuza düştü. Atık pis su havuzunun duvarının yıkılması ile içeriye dolan zeytin suyu içerisinde kalan 5 işçiden 4'ü kurtarılırken, Ç.A. isimli şahsın ise cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cesedi . otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 4 yaralı işçi ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500

Akhisar, Zeytin, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:36 CHP'li Özgür Özel'den Gezi Parkı Davası kararlarından sonra ilk tepki: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 21:51:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Akhisar Zeytin OSB'de atık pis su havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement