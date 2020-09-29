Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası çocuğun ölümüne neden olan sürücü ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ömer K. idaresindeki 06 BYT 295 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e (9) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atarak metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Kazada kontrolden çıkan araç ise yolun sağ tarafında bulunan duvara çarpıp hızla akaryakıt istasyonuna girdi. O sırada kazanın olduğu yere bakan akaryakıt istasyonu çalışanı, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Öziyev'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Kazakistanlı çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrası sürücü Ömer K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer K., sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı
Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı

Kazakistan, Antalya, Alanya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Alanya'da 9 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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Son Dakika

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