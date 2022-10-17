Son dakika haberleri | Alkollü sürücünün otomobille çarptığı skuterdeki 2 arkadaş, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Alkollü sürücünün otomobille çarptığı skuterdeki 2 arkadaş, yaşam savaşı veriyor

17.10.2022 11:04
Son dakika haberleri | Alkollü sürücünün otomobille çarptığı skuterdeki 2 arkadaş, yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberler... ADANA'nın Çukurova ilçesinde skuter ile ilerleyen Alperen Efe Kadiroğlu (14) ile arkadaşı Esen Keskin'e (14), Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobille çarpıp, kaçtı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde skuter ile ilerleyen Alperen Efe Kadiroğlu (14) ile arkadaşı Esen Keskin'e (14), Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobille çarpıp, kaçtı. Beyin kanaması geçiren 2 arkadaş entübe edilirken, teslim olan sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alperen Efe'nin babası Ziya Kadiroğlu, "Her geçen gün skuter kazası haberi alıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne olur bir çözüm bulunsun" dedi.

Kaza, 7 Ekim'de Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alperen Efe Kadiroğlu yönetimindeki skutere Mustafa Türkmenoğlu idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada Kadiroğlu ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yola savrulup, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kadiroğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren Alperen ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi.

'İKİSİ DE ENTÜBE HALDE'Hayati tehlikeleri süren çocuklardan Alperen'in babası Ziya Kadiroğlu (47), "Oğlum arkadaşları ile buluşmak için evden ayrıldı. Skuter ile giderken alkollü bir sürücünün 120 kilometre hızla çarpması ile yaralandılar. İki çocuğumuz da entübe halde. Alperen karaciğerinden 2 operasyon geçirdi, iç kanaması durduruldu. Şu anda beyin kanamasından kaynaklı ödem olduğu için uyutulmaya devam ediyor. Esen'in ise beyin kanaması halen sürüyor" dedi.'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'Skuter kazalarının artığını ve önlem alınması gerektiğini ifade eden Kadiroğlu, "Gece- gündüz hastanedeyiz. Günlerin nasıl geçtiğini, ayakta nasıl durduğumuzu bilmiyoruz. Hem kendi çocuğum hem de arkadaşı için dua bekliyoruz. Her geçen gün skuter kazası haberi alıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne olur bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

Bu arada kazadan 3 saat sonra polise giderek, teslim olan sürücü Mustafa Türkmenoğlu'nun 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinde korktuğu için kaçtığını belirten Türkmenoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ 2 ARKADAŞ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI SKUTERDEKİ 2 ARKADAŞ, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı
Kaynak: DHA

Mustafa Türkmenoğlu, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Alkollü sürücünün otomobille çarptığı skuterdeki 2 arkadaş, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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