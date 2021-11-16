Amcasını öldüren Yusuf Beyhan: Annemi ben cezaevindeyken öldürdüler - Son Dakika

Oğuzhan UYSAL/ BAĞCILAR'da geçen yıl aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddiasıyla amcası Cihan Beyhan'ı (32) 7 kurşunla öldürülen tutuklu sanık Yusuf Beyhan'ın yargılandığı davada 2'nci duruşma görüldü. Savunma yapan Yusuf Beyhan, "Ben annemin yanında olsaydım annemi korurdum. Annemi, ben cezaevindeyken öldürdüler" dedi. Mahkeme Yusuf Beyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Beyhan bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Yusuf Beyhan "Kardeşim Ozan beni aradı. Bana 'Seni kurtarmak için ne yapayım' dedi. Ben de ne biliyorsan onu anlat yalan söyleme dedim. Ben annemin yanında olsaydım annemi korurdum. Annemi, ben cezaevindeyken öldürdüler. Kardeşlerimi de dışarıda olması onlara kapı açtı. Annem evde ölü olarak bulundu. Annemin canına kıydılar. Bir gün onlar sanık olarak oturacaklar burada. 4 tane evlat öksüz kaldık. Ben ömrümde ilk kez cezaevine girdim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

'SİLAH ALIP HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM'

Tanık olarak dinlenen Yusuf Beyhan'ın kardeşi Ozan Beyhan, "Sanık benim abim olur. Ben ve annem nenemlere gitmiştik. Orada annem ve nenem arasında bir tartışma oldu. Ben amcam Cihan'ın odasındaydım. Silah sesi duydum, çıktığımda abim Yusuf Beyhan elinde silahla havaya ateş ediyordu. Ben ve annem dışarıya çıktık. Annem taş toplayarak abime atmaya başladı. Abimin olay yerinden ayrılmasını ve olayın büyümesini engellemek istedi. Daha sonra annem ve ben olayın yaşandığı okulun önüne gittik, kavga sesi duydum. Sonra amcam Cihan Beyhan ve annem tartıştı. Amcam 'Silah alıp hepinizi öldüreceğim' dedi. Sonra amcam yukarı çıktı silahını aldı abimin de silahı belindeydi. Sonra amcam pompalı silahla koşarak yanımıza geldi ve abim de onun silahını görünce belinden kendi silahını çıkardı. Birbirlerine bağırdılar. Abim ve amcam arabaların arkasından birbirlerine ateş ettiler. O sırada amcam anneme ateş etti. Abim de annemi yerde kanlar içinde görünce amcamın ayağına ateş etti. Abim, annemin öldüğünü düşündüğü için amcama peş peşe ateş etti. Sonra amcam ve annem hastaneye götürüldü" şeklinde konuştu. Mahkeme sanık Yusuf Beyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığına yer verildi. Şüpheli Yusuf'un amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 adet mermi giriş yarasının tespit edildiği de belirtildi. Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.