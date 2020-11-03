Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu

03.11.2020 10:01
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Mersin'in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde 27 Ekim'de çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Mersin'in Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde 27 Ekim'de çıkan iki ayrı orman yangınının hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden ve büyük mücadeleler sonucunda söndürülen yangınlarda 101 üreticinin tarım alanları zarar gördü.

Anamur ilçesi Uçarı ve Anıtlı mahallelerinde 27 Ekim'de çıkan iki orman yangınında tarım alanları da zarar gördü. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, iki yangının acı bilançosunu İHA muhabirine anlattı. Abalı, yangından sonra Anamur İlçe Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumların teknik personeli tarafından tarım arazilerinde yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Yangında 101 üretici zarar gördü

Tüm Mersin'e ve Anamur halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Abalı, "Anamur ilçemizde çıkan yangın sonucu Uçarı ve Anıtlı mahallerimizde yangından etkilenen 535 dekar alanda 101 üreticimiz zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasından sonra, Valiliğimiz başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile üreticilerimizin zarar durumları tespit edildi. Uçarı Mahallesinde 90 üreticimizde; muz, zeytin, avokado, limon, mandarin, incir, armut, asma, badem, ceviz, kayısı, narda bitkisel ürün zararı, sulama sisteminde ve makine ekipmanlarda zarar ve arı, kovan gibi hayvansal varlıklarda zarar meydana geldi. Anıtlı Mahallesinde ise 11 üreticimizde; muz, zeytin, limon, incir, badem, cevizde bitkisel ürün zararı ve sulama sisteminde zarar meydana geldi" dedi.

Abalı, üreticilerin zararlarının karşılanması ve tarımsal üretimine devam etmesi için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından acil yardım ödeneği istendiği bilgisini verdi.

Üreticiye sulama borusu dağıtıldı

Yangın devam ederken Mersin Vali Ali İhsan Su ile birlikte bölgede incelemelerde bulunduklarını anımsatan Abalı, Anamur İlçe Müdürlüğü teknik personelinin hasar tespitlerini bitirmelerinin ardından zarar gören üreticilere Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sulama borusu gönderildiğini söyledi. Sulama borularının Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran başkanlığında İlçe Müdürlüğü tarafından dağıtıldığını ve çiftçilerin yaraları sarılmaya başlandığını dile getiren Abalı, "Uçarı Mahallesinde toplam 29 bin 50 metre damlama hortumu ile farklı ebatlarda 91 bin 545 metre su borusu çiftçilerimize teslim edildi. Anıtlı Mahallesinde ise çiftçilerimize toplam 11 bin 600 metre damlama hortumu ve 610 metre farklı ebatlarda su borusu dağıtıldı" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu
Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu

Mersin, Anamur, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Anamur yangını üreticiyi vurdu - Son Dakika Ekonomi


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