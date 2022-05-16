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Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez'in açılış konuşması
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşması Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sempozyumunda açılış konuşması yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu - Son Dakika