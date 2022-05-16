Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu - Son Dakika

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Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez'in açılış konuşması

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşması Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sempozyumunda açılış konuşması yaptı.