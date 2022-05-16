Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu

16.05.2022 15:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Toplantıya katılanlardan görüntü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez'in açılış konuşması Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşması Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Toplantıya katılanlardan görüntü

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez'in açılış konuşması

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşması Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sempozyumunda açılış konuşması yaptı.

Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu
Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu
Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu
Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu

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Hukuk Fakültesi, İlhan Üzülmez, Yusuf Tekin, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu - Son Dakika


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