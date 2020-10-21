Son dakika! Ankaralı öğretmen "ikinci memleketi" gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti - Son Dakika

Son dakika! Ankaralı öğretmen "ikinci memleketi" gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti

21.10.2020 11:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenlik yapan Okan Yaşlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ilk gününden bu yana görev yaptığı kırsal mahallede kalarak hem öğrencilerin dersleriyle ilgileniyor hem de mahalle sakinleriyle koyunları otlatıp tarla sürerek onlardan biriymiş gibi yaşamını sürdürüyor.

Van'ın Özalp ilçesinde öğretmenlik yapan Okan Yaşlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ilk gününden bu yana görev yaptığı kırsal mahallede kalarak hem öğrencilerin dersleriyle ilgileniyor hem de mahalle sakinleriyle koyunları otlatıp tarla sürerek onlardan biriymiş gibi yaşamını sürdürüyor.

Ailelerini ve memleketlerini arkalarında bırakıp yurdun en ücra köşelerine giderek fedakarca görev yapan öğretmenler, sadece öğrencileri eğitimle buluşturmakla kalmıyor her kesime de ışık oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 4 yıl önce İran sınırındaki Günyüzlü Ortaokuluna ataması yapılan 28 yaşındaki Okan Yaşlı, mecburi hizmet süresi dolmasına rağmen gönüllü olarak kaldığı mahalleyi "ikinci memleketi" gibi görüyor.

Atandığı günden bu yana öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilenen Kovid-19 sürecinde de görevli olduğu mahalleden ayrılmayan Yaşlı, boş zamanlarında da mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, onlarla sürüleri otlatıp tarla sürerek gönüllerine dokunmaya çalışıyor.

Öğrencilerin ve ailelerinin acı ve mutlu günlerinde yanlarında olan, daha iyi iletişim kurmak için Kürtçe öğrenen Yaşlı, bundan sonraki yaşamını güçlü bir gönül bağı kurduğu mahallede sürdürmeyi planlıyor.

Yaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev yaptığı mahalleye ilk atandığında mahalle sakinlerinin kendisini çok sıcak karşıladığını, bu sayede aralarındaki gönül bağının güçlendiğini söyledi.

Köy hayatını sevdiği için zorunlu görev süresinin dolmasına rağmen kalmaya karar verdiğini belirten Yaşlı, şöyle konuştu:

"Köy hayatını seviyorum. İnsanlar burada çok samimi ve içten. Yaşlı amcalarımın ziyaretine gittiğimde 'hocam seni burada evlendirelim burada kal, hiç gitme, artık sende bizim bir evladımızsın.' diyor. Veliler de '7 evladım var, sen 8'incisin. Ne eksiğin olursa bize söyle.' diyerek bana olan sevgilerini belirtiyor. İnsanların tutumu, güler yüzleri ve samimi ifadeleri beni mutlu ediyor. Burada öğretmenlik mesleğimi tamamlayıp emekli olmak istiyorum. Bu yaz hiç köyden çıkmadım. Onlarla birlikte tarlaya gittim, ot biçtim, saman topladım. Öğrencilerimle çobanlık yaptım. Bu esnada çobanlık yapan öğrencilerime derslerinde geri kaldıkları konularda ders verdim. Her zaman onların yanında olmaya gayret ettim."

Mahalledeki eksikliklerin giderilmesi konusunda muhtarla birlikte hareket ettiklerini anlatan Yaşlı, "Camimizin minaresi yoktu onun yapımında çalıştım. Öğretmen arkadaşlarımızla büyük bir ihtiyaç olan sulama göletini yapmaya çalışıyoruz. Buradaki insanlarla bir aile gibi olduk. Onları çok seviyorum. Öğrencilerimin gelecek planlamalarını da birlikte yapıyoruz. Yeteneklerine, gelecekte yapmak istedikleri mesleklere göre onları yönlendiriyorum." diye konuştu.

"Öğretmenimiz ailemizden biri gibi oldu"

Mahalle sakinlerinden Veli Tinaz ise Okan öğretmeni çok sevdiklerini ve onu ailelerinden biri gibi gördüklerini ifade ederek, "Çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Çok iyi ders veriyor. Boş kaldığı zaman yanımıza tarlada çalışıyor, çobanlık yapıyor. Vaktini bizimle geçiriyor. Biz ona çok alıştık oda bize çok alıştı. Artık ailemizden biri oldu. Buradan gitmesini istemiyoruz." dedi.

Öğretmeni sayesinde üniversite sınavını kazanan Fırat Uluç, "Öğretmenimizin mahallemize çok büyük katkıları oldu. Ailelerimizle çok samimi ilişkiler kurdu. Herkes onu çok seviyor. Onun sayesinde okulda başarılı olduk. Üniversite sınavını kazandım. Diğer öğrencilere de örnek oldu. Katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Ankaralı öğretmen ikinci memleketi gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti
Son dakika! Ankaralı öğretmen ikinci memleketi gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti
Son dakika! Ankaralı öğretmen ikinci memleketi gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti
Son dakika! Ankaralı öğretmen ikinci memleketi gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti

Atama, Özalp, İran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ankaralı öğretmen 'ikinci memleketi' gibi gördüğü İran sınırındaki köye yerleşti - Son Dakika

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