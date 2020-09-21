Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca, bir başka aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kumköy Turizm Merkezi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıkta yeşilin yanmasını bekleyen Habibe Ünal Deveci'nin kullandığı 07 L 1950 plakalı ticari araca, aynı istikamette seyir halindeki Bilal A'nın kullandığı 34 ALU 528 plakalı otomobil arkadan çarptı. Deveci'nin kullandığı araç çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan trafik lambalarına çarparak lambaların bulunduğu direğin üzerinde askıda kalırken, arkadan çarpan otomobil ise kavşağın ortasında durabildi.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Habibe Ünal Deveci ve Bilal A. ile Habibe Ünal Deveci'nin kullandığı ticari araçta yolcu olarak bulunan Azra Tanem Tutlu ile Fatma Asya Deveci yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde arkadan çarpan otomobil sürücüsü Bilal A'nın 2.28 promil alkolü olduğu belirlendi.