Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı

17.05.2022 14:06
Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Son dakika gündem haberi: Antalya ve Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Antalya ve Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programa aileleriyle gelen bedensel ve zihinsel engelli 35 kişi, temsili askerlik için üniformalarını giydi. Engelliler daha sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti.

Bu sırada töreni izleyen aileler, yakınlarının yaşadığı askerlik coşkusuna ortak oldu.

Törende, engelli bireylere terhis belgelerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı verdi.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin bu özel gününe eşlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Özel bireylerin onurlu bir görevi yerine getirdiğini belirten Yazıcı, "Bugün arsıza, hırsıza ve düşmana korku salan, vatandaşına güven veren şerefli jandarmamıza dahil oldunuz. Bu onurlu görevi bir gün de olsa yerine getirdiniz. Sizler gönüllerinizi ortaya koyarak Mehmetçik oldunuz ve tüm dünyaya Anadolu'nun kıyamete kadar Türk yurdu kalacağını gösterdiniz. Bunu hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Temsili askerlik yapanlardan Ali Demirci, her Türk genci gibi askerlik görevini yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, kendilerine bu fırsatı sunanlara teşekkür etti.

Muğla'da engelliler bahriyeli oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığına gelen 44 engelli, üniformalarını giyip, yemekhanede yemek yedi. Temsili yemin töreni öncesi askerler, uygun adım yürüme, selam verme gibi eğitimler aldı.

Özel bireyler, bahriyeli kıyafetlerini giydikten sonra tören alanında yerlerini aldı.

Engelliler daha sonra silah ve Türk bayrağının üzerine el basarak yemin etti.

Aileler yemin töreni sırasında gururlu ve duygulu anlar yaşadı.

Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Üs Komutanı Sevinç ile diğer protokol üyeleri temsili askerlik yapan engellilere terhis belgelerini verdi.

Törenin ardından engelliler ve aileleri pasta keserek kutlama yaptı.

Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı

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Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ Son dakika haberi: ELAZIĞ'DA ÖZEL BİREYİN ASKERLİK SEVİNCİ 17 engelli bir günlüğüne asker oldu 17 engelli bir günlüğüne asker oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Antalya ve Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika


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