Son dakika haberleri: Ardahan'da uçurtma şenliği düzenlendi - Son Dakika

Ardahan'ın Hanak ilçesinde çocuk ve gençlere yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

Hanak Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ilçenin Bayrak Tepe mevkisinde organize edilen şenliğe, Hanak'ın yanı sıra Ardahan kent merkezinden de gelen çocuklar ve gençler katıldı.

Güneşli ve açık hayayı fırsat bilen katılımcılar uzun süre uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.

Hanak İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökmen Aslankılıç, AA muhabirine, çocukları eğlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni açılan gençlik merkezimizde ilçedeki öğrenci ve gençlere yönelik çok sayıda faaliyet yapmaktayız. Bu şenlikle çocuklarımızı eğlendirmenin keyfini yaşadık. Katkı sunan başta kurumumuzun Ardahan il müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz."