Artvin Emniyet Müdürlüğü, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik stant açtı.

Milli İrade Meydanı'ndaki stantta ekipler, kadınlara KADES'i anlatıp şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek, broşür ve maske dağıttı.

Standı gezen Vali Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk'a, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mihriban Yılmaz yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında il merkezindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etiklerini belirten Yılmaz, "Özellikle şiddet olaylarında daha bilinçli davranarak kolluk mercileri ile irtibat halinde olmalarını istedik. Ayrıca KADES uygulaması hakkında tanıtım yapılarak mahallelerindeki kadınlarımıza akıllı telefonlara bu uygulamayı indirmeleri için bilgilendirme yaptık." dedi.

Yılmaz, kadınları bilinçlendirmek amacıyla il genelinde vatandaşın yoğun olduğu kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, dükkanları ve muhtarlıkları ziyaret ederek toplamda 800 KADES afiş ve broşürlerini dağıttıklarını ve yüz yüze kadınlara tanıtım yaptıklarını kaydetti.

Standı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve eşi Derya Ergen ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş'ın yanı sıra vatandaşlar ziyaret etti.