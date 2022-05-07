Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı

07.05.2022 10:17
Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı

Son dakika gündem haberi: Feci kaza gece yarısı saat 03: 00 sıralarında meydana geldi.

Feci kaza gece yarısı saat 03: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Ergün B. yönetimindeki 09 EL 290 plakalı otomobil, Denizli Çevre Yolu çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki saç bariyerlere çarpan otomobil, bariyerleri kırarak incir bahçesine uçtu. Bahçede önüne gelen tüm ağaçları deviren otomobil daha sonra durabildi.

Yoldan geçenlerin feci kazayı görerek durumu 112 Acil Servis Hattı'na ihbar etmesinin ardından bölgeye çok sayıda AKS 110 ekibi gönderildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ergün B. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Ambulansına teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bu arada kaza yapan otomobilin hız göstergesinin 120 KM'de takılı olduğu görüldü.

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Otomobil, Denizli, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Aşırı hızlı araç yoldan çıkıp etrafı savaş alanına çevirdi: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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