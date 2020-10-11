Son dakika haberleri | Atletizm: 6. Uluslararası Kazan Maratonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Atletizm: 6. Uluslararası Kazan Maratonu

11.10.2020 15:51
Son dakika haberleri | Atletizm: 6. Uluslararası Kazan Maratonu, System.String[]

Son dakika haberi... Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 11 bin sporcunun katılımıyla Uluslararası Kazan Maratonu düzenlendi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 11 bin sporcunun katılımıyla Uluslararası Kazan Maratonu düzenlendi.

Sağlıklı yaşamı destekleme ve koşu sezonunu kapatma temasıyla bu yıl altıncısı düzenlenen maratonu erkeklerde Yuri Çeçun, kadınlarda Alina Prokopyeva kazandı.

Her mesafe startı öncesinde maske takılması konusunda uyarı yapılsa da katılımcıların çok azının maskeyle finiş çizgisine gelebildiği gözlendi.

Kazan Maratonu'na katılmak için komşu Ulyanovsk şehrinden gelen ve 10 kilometrede yarışan 70 yaşındaki Vladimir Kanavalov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben bu maratona katılmayı çok istedim. Bugüne kadar antrenmanlar ve yarışlar olmak üzere toplam 138 bin kilometre mesafe koştum. Dünyanın çevresinin 40 bin kilometre olduğunu hatırlatmak isterim. Yani ben dünya çevresini dördüncü kez dönüyorum." diye konuştu.

42 kilometrelik mesafede koşan, finişe Tataristan milli şapkası tübetey takarak ve eline Tataristan bayrağını kaldırarak gelen Nail Nebiullin, "Türk dünyasının iki büyük maratonu var. Bunlardan biri İstanbul Maratonu, diğeri de Kazan Maratonu." dedi.

İki maratona katıldığını belirten Nebiullin, "İkisi de birbirinden güzel organizasyonlar. Bu maratonlara katılmak çok önemli. Ben bir Türk ve Tatar olduğum için Tataristan bayrağını kaldırarak katıldım. İstanbul'da da Kazan'da da Tataristan bayrağı ile koştum." ifadelerini kullandı.

Maratona katılan herkese bitiş çizgisinde Kazan sembollerinin ve maraton güzergahının yer aldığı hatıra madalyası verildi.

Tataristan Cumhuriyeti, Tataristan, İstanbul, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Atletizm: 6. Uluslararası Kazan Maratonu - Son Dakika Spor

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