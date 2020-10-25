Atlı polislerden, Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı'nda denetim - Son Dakika

Atlı polis ekipleri, Beykoz Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı'nda güvenliğin sağlanması ve olası yangınların önlenmesine yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, piknik yerlerinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını, ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyardı.

Piknik yapan aileler ve çocuklar atları severek hatıra fotoğrafı çektirirken, bir aile de atlara şeker yedirdi.

"Aybar" ve "Ödül" isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.