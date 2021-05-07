Avrupa borsaları, beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları ve ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,89 artışla 444,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.129,71 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 15.399,65 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45'lik artışla 6.385,51 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48'lik yükselişle 24.612,04 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.51 itibarıyla yüzde 0,63 artarak 1,214 seviyelerinden işlem gördü.

Endekslerdeki pozitif seyirde, iyi gelen şirket bilançoları ve ekonomik veriler etkili oldu.

Avrupa'da bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,5 yükseldi. Ayrıca, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat da martta yüzde 1,2 artışla 111,5 milyar avroya çıktı.