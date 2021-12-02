Son dakika haberleri: Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı - Son Dakika

Avusturya'da eski Başbakan ve Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Kurz, basına yaptığı açıklamada, ülke siyasetinde etkili olduğu son 10 yılı değerlendirdi, iktidarda bulunduğu dönemdeki çalışmaları anlattı.

Sebastian Kurz, devlet genel sekreterliğinden başbakanlığa uzanan 10 yıllık siyasi kariyerinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Siyasi yaşamındaki görevlerini büyük bir heves ve sevinçle yaptığını ifade eden Kurz, son ay ve haftalarda kendisine yönelik suçlama ve iddialar başta olmak üzere çeşitli gelişmelerin bu işi yapma hevesini kırdığını dile getirdi.

Kurz, kısa süre önce baba olduğunu belirterek çocuğunun doğumundan sonra siyasetin dışında kendisini mutlu eden gelişmeler olduğunu kaydetti.

Siyaseti bırakma kararının kendisi için kolay olmadığını belirten Kurz, kendisine yönelik suçlamaları bir kez daha reddederek iddiaların mahkeme tarafından aydınlığa kavuşturulacağına olan inancını yineledi.

Kurz, "Pazartesi parti yönetim kurulunun toplanması ricasında bulundum. Genel başkanlık görevimi devredeceğim. Parti meclis başkanlığı görevini de önceki başkan August Wöginger'e bırakacağım. Önümüzdeki haftalarda bütün siyasi görevlerimi iade edeceğim." şeklinde konuştu.

Bugünden itibaren hayatında yeni bir dönemin başladığını belirten Kurz, çocuğu ve eşine daha fazla zaman ayıracağı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Avusturya'da Müslümanlara yönelik aldığı tartışmalı kararlar, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Kurz hakkında savcılık, yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Kurz, koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisinin de baskısıyla 9 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.