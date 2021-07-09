Son dakika haberleri! Aydın'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Salih Ahmet Kahya'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Maktulün cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, son aranan kişiler üzerinde araştırma yaptı.

Didim İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle H.A.D. (35), M.H.D. (35) ve N.A. (46) gözaltına alındı.

H.A.D'nin evindeki aramada, suç aleti tabanca buzdolabının motor kısmında 3 parçaya bölünmüş bulundu.