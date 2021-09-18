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Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

18.09.2021 00:13

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman, ev sahibinin evinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu. Ev sahibinin ise Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda, Nevşehir'de oturan 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman dün Avonos ilçesine Duran A. ile görüşmek üzere yaşadığı Avonas'a geldi.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

Dünden bu yana Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran A'nın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları Tarhana Yaman'ı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Tarhana Yaman'ın öldüğünü belirledi. Nevşehir merkezde yaşayan Azerbaycan uyruklu kadının öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EV SAHİBİNE TREN ÇARPMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ev sahibi Duran A'ya ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Duran A'nın sabah saatlerinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde trenin çarpması sonucu öldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu
Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu
Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Azerbaycan, Kocasinan, Nevşehir, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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