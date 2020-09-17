Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Adana Demirspor'da başkanlığına yeniden seçilen Murat Sancak'ı kutladı
Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Sancak'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Sancak'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Murat Sancak'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Mavi-lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi