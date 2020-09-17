Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Adana Demirspor'da başkanlığına yeniden seçilen Murat Sancak'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Murat Sancak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Murat Sancak'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Mavi-lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.