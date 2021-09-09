Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan Ağrı'da taziye ziyareti (2) - Son Dakika

MEMANİ AŞİRETİNE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürküt köyünde bir süre önce vefat eden Memani aşireti lideri Burhan Varol'un yakınlarını ziyaret etti. Varol'un yeğeni İbrahim Varol'a başsağlığında bulunan Soylu, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti. Bakan Soylu, yanına gelen çocuklarla da sohbet etti.Bakan Soylu, taziye ziyareti sonrası AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı'na geçti. Bakan Soylu'nun parti ziyareti basına kapalı gerçekleşti.