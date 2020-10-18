Son dakika haberleri | Bakan Soylu: "Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: "Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz"

18.10.2020 16:04

Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz" -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivaslı muhtarların Muhtarlar Gününü cep telefonuyla arayarak kutladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivaslı muhtarların Muhtarlar Gününü cep telefonuyla arayarak kutladı.

Bakan Soylu: "Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivaslı muhtarların Muhtarlar Gününü cep telefonuyla arayarak kutladı

SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivaslı muhtarların Muhtarlar Gününü cep telefonuyla arayarak kutladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle 66 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Sıcak Çermik bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Bilgin'in yanı sıra Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve mahalle muhtarları katıldı. Sivas'a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda mahallelerdeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Mahallelerde yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunulan programda, yapılması planlanan hizmetlerin seyrinin bu tür toplantılarda belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Selamlama konuşması yaparak sözlerine başlayan Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Arslan, "İlki 2016 yılında ülke genelinde kutlanmaya başlanan ve bu yıl 5'ncisini kutladığımız Muhtarlar Günümüz hepimize kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu teveccühle Devletle-Millet arasında bütünleşmenin tescillendiği bir demokrasi bayramı olan bu önemli gün vesilesiyle görevlerimizi hakkıyla yerine getirebilmek için vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturabilmek adına son yıllarda yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan bilgin muhtarların günlerini kutladı

Ardından söz alan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören siz değerli muhtarlarımızla istişare ederek mahallerimizin sorunlarına hızlı çözüm üretmeye daha yaşanabilir bir Sivas için el birliğiyle, güç birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle siz değerli muhtarlarımızın gününü kutluyorum. İnşallah hep birlikte doğduğumuz, doyduğumuz bizi biz yapan ve hepimizin hizmet etme borcu olduğu bu şehre hep birlikte güzel hizmetler yaparız" diye konuştu.

Soru cevap bölümüyle devam edilen programda İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i aradı. Başkan Bilgin, 66 mahalle muhtarıyla 'Muhtarlar Günü' nedeniyle bir araya geldiklerini ifade edince Bakan Süleyman Soylu muhtarlara seslenerek günlerini kutladı.

Bakan Soylu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi'nin nezaket dolu bu davranışı nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini söyleyerek, "Demokrasinin ilk kapısı olan bizim millet meselelerinde de her zaman müracaatçı olduğumuz ve aynı zamanda da dertlerinin dermanını bulabilmek için gece gündüz sabah akşam çaba sarf eden kıymetli muhtarlarımızı kıymetle saygı ve muhabbetle selamlıyor ve günlerini kutluyorum. Bugün orada 'Muhtarlar Günü' vesileyle kıymetli dava arkadaşımız Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ile bir arada olmanızda benim için ayrı bir gurur vesilesidir. Çünkü Türkiye'de 'Muhtarlar Günü' kavramını yıllarca muhtarlarımız dile getirmişlerdi ama bu konu çeşitli sebeplerle mümkün olamamıştı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu mümkün hale getirdi" ifadesini

kullandı.

Bakan Soylu, "Demokrasinin en önemli kurumu olan vatandaşlarımızın en ufak derdiyle ilgilenen bunu kendine bir görev ama bir onur vazifesi olarak gören siz değerli muhtarlarımıza sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Bugüne kadar görev yapmış ve görevi başında hayatını kaybeden bütün muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başkanımız vesilesiyle sizlere telefonla ulaşabildik ancak inanın yanınızda olmayı da çok arzu ederdim. Yine de başkanımız bir telefonla bizleri bir araya getirdi Allah ondan da razı olsun. Son olarak şunu söylemek istiyorum; siz değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz

Süleyman Soylu, Hilmi Bilgin, Muhtar, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Soylu: 'Değerli muhtarlarımızın ve milletimizin 24 saat emrindeyiz' - Son Dakika


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