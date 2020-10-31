Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

İzmir'deki deprem

Bornova'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşları bilgilendirmesi

Bakan Kurum'un basın açıklamaları İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Bornova ilçesinde depremin ardından yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, daha sonra yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.