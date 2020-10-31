Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi
31.10.2020 13:53
Son dakika haberler... İzmir'deki deprem Bornova'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşları bilgilendirmesi Bakan Kurum'un basın açıklamaları İZMİR - Çevre ve Şehircilik...
İzmir'deki deprem
Bornova'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un vatandaşları bilgilendirmesi
Bakan Kurum'un basın açıklamaları İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Bornova ilçesinde depremin ardından yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, daha sonra yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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