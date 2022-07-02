İlçeye bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde ikamet eden Kudret Gültekin'e ait (82) evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Çavuşköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Balıkesir'de çıkan yangında yaşlı çift yaralandı - Son Dakika

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