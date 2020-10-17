Doğa sevgisi, birlik, beraberlik ve sanayileşmenin getirdiği olumsuz

sonuçları ele alan "Barış Ormanı" adlı çocuk operası, minik sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelenen operanın müziklerini Evrim Demirel hazırlarken, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven yazdı.

Rejisörlüğünü ise Barış Meydan'ın üstlendiği çocuk operasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Evrim Demirel, "Çocuklarımızın kafaları boş levhadır. Onları güzel doldurursak her şeyi çok iyi öğrenirler ve kendilerini geliştirirler. Bizi de fersah fersah geçerler. O yüzden çocuklar için bir opera ön yargısı kesinlikle yoktur." dedi.

Demirel, oyununu izleyen çocukların sanatsal anlamda vizyonlarının açılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim aslında hedeflerimizden de bir tanesi bu. Geçen şubat ayında harika bir şekilde başladık. Çok ciddi bir talep vardı. Sonra oyunun anlattığını yaşadık aslına bakarsanız pandemi dolayısıyla. Barış Ormanı, doğayla insan arasındaki ilişki üzerine kurgulanmış bir oyun. İnsan, doğanın kendisine ayırdığından fazlasını talep edip, doğanın işine karışıp, doğayla ilgili korkunç bir mücadeleye girişince doğa da insana o bedeli ödetiyor. Aslında oyun bunu anlatıyor. 3 defa oynadık ve doğa bize hatta bütün dünyaya dur dedi. O yüzden oyun çok enteresan bir zamana denk geldi."

Sezon sonuna kadar CRR'de her ay 2 kez Barış Ormanı'nı sahneleyeceklerini aktaran Demirel, metnini Neslihan Karaağaç'ın kaleme aldığı "Gökkuşağı Ülkesi" adlı bir yeni çocuk operası hazırlığı içinde olduğunu da söyledi.

Demirel, pandemi döneminde çocukların evlerde kısıtlı ortamlarda kaldığını hatırlatarak, "Artık yavaş yavaş açılıyoruz ve bu tip aktiviteler çocukların hayal gücü, psikolojik sağlığı için çok önemli. Dikkatli olursak bir sorun yok. O yüzden bütün ailelere çocuklarını mutlaka bu tip aktivitelere götürmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müzikleri ve renkli sahneleme teknikleriyle çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken "Barış Ormanı"nın konusu ise şöyle:

"Bir zamanlar barış içinde yaşayan 'Barış Ormanı' sakinlerinin eski huzuru yoktur. Herkes kendi hırslarına yenik düşmüş, barış yerini düşmanlığa bırakmıştır. Aslan Kral ve arkadaşları bu konudaki düşüncelerini paylaşırken, ormanda başka gelişmeler olur. Fabrika sahibi bay Parapara, yeni bir fabrika kurmak için ormanı gözüne kestirmiştir. Bunun üzerine ormanda yaşayan canlılar ve Bay Parapara'nın doğasever küçük oğlu birlik olup yaşam alanlarını korumaya karar verirler. Bay Parapara elindeki raporu dikkate almaz, çalışmalarını sürdürür. Toprak kısa bir süre sonra heyelan nedeniyle çökünce Bay Parapara hatasını anlar."