Başkentte dolmuş yön levhası direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Dolmuştan güçlükle çıkarılan Kesekler'in cansız bedeni ise cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şimşek, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Ankara 'da yön levhası direğine çarpan dolmuşun sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

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