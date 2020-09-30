Son dakika haberleri: Batman'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi hakkında işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde elde eden iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı bahis işinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon ve materyale el konuldu.
Bahis oynattığı tespit edilen 5 iş yeri sahibine para cezası ve yasal işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:53 - Kaynak: AA
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