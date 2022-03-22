Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

22.03.2022 13:17
Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Son dakika haberi... Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde beraber yaşadığı ailesi tarafından baygın bulunan adam, sağlık ocağından hastaneye sevk edileceği sırada şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde beraber yaşadığı ailesi tarafından baygın bulunan adam, sağlık ocağından hastaneye sevk edileceği sırada şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; anne ve babasıyla yaşayan Ömer Sarohan, sabah saatlerinde baygın bir şekilde bulundu. Oğullarını kaldıramayan ailesi, mahallede bulunan sağlık ocağına gittiklerinde nabzının çok düşük olduğunu öğrendi. Olay yerine çağırılan sağlık görevlileri, Sarohan'ı hastaneye kaldıracağı sırada öldüğünü tespit etti. Ekiplerin yaptığı inceleme ardından 2 çocuk babası adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Sarohan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. - DENİZLİ

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Irgıllı, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü - Son Dakika


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