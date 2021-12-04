Son dakika haberleri: Belçikalı itfaiyeciler gösteri yaptı - Son Dakika

Belçikalı itfaiyeciler, şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulunmak ve kendilerine getirilmesi düşünülen aşı zorunluluğunu protesto etmek için başkent Brüksel'de gösteri düzenledi.

Kentin merkezinde toplanan yaklaşık 200 itfaiyeci, kentin ana caddelerinden birini bir süre trafiğe kapattı. İtfaiyeciler, eylemlerine dikkati çekmek amacıyla burada renkli sis bombaları atıp araçlarının sirenlerini açtı.

Polisin güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri, olaysız sona erdi.

Belçikalı itfaiyeciler, maaş ve çalışma saatleri ile emeklilik hakları gibi koşullarının düzeltilmesini istiyor.

İtfaiyeciler ayrıca kendilerinin de dahil olduğu bazı meslek gruplarına getirilmesi öngörülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğuna karşı çıkıyor.

Belçika hükümetinin sağlık çalışanları, polisler ve itfaiyeciler gibi kamu hizmeti veren meslek gruplarına Kovid-19'a karşı aşı mecburiyeti getirmesi için çalışma yaptığı belirtiliyor. Bu mesleklerdeki görevlilerden aşı olmayanların işini kaybedebileceği ifade ediliyor.