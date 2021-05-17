Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi "Daha büyüğünü yapınca çekersin" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi "Daha büyüğünü yapınca çekersin"

17.05.2021 09:04
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda akraba olan iki aile arasında yaşanan ve 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda akraba olan iki aile arasında yaşanan ve 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sevk esnasında kadın şüphelinin, "Ne yaptık oğlum MKK'mıyız biz" erkek şüphelinin ise, "Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin" demesi dikkat çekti.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Cinderesi Sokak üzerinde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden tartışma yaşayan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı. Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başlamış ardından da iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başlamıştı. Kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralanmış, saldırganlar Dürdane Ç., Haydar S., Ceylan S. ve Onur Y. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Kadın şüpheli: "MKK'mıyız biz"

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında kadın şüphelinin, "Ne yaptık oğlum MKK'mıyız biz" erkek şüphelinin ise, "Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin" demesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Dürdane Ç. ise önceden kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Bakırköy Cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi Daha büyüğünü yapınca çekersin
Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi Daha büyüğünü yapınca çekersin

Beyoğlu, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi 'Daha büyüğünü yapınca çekersin' - Son Dakika


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