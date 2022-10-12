Son dakika haber! BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

12.10.2022 18:15

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ahmet Emre Burgu, ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ahmet Emre Burgu, ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Ahmet Emre Burgu, yaya olarak evine gittiği sırada, kimliği henüz belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Burgu'yu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ahmet Emre, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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