Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Ahmet Emre Burgu, yaya olarak evine gittiği sırada, kimliği henüz belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Burgu'yu Kayseri Şehir Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: DHA

Ahmet Emre, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! BIÇAKLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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