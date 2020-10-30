Erciyes Teknopark'ın sermaye desteği programının başvuruları başladı - Son Dakika

Erciyes Teknopark'ın, girişimcilere yönelik TÜBİTAK 1512 sermaye desteği programının başvuruları başladı.

Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, 31 uygulayıcı kuruluş arasında yer almayı başaran Erciyes Teknopark'ın, Bireysel Genç Girişim (BiGG) Erciyes adını verdiği girişimcilere yönelik TÜBİTAK 1512 sermaye desteği programına başvuru alınmaya başlandı.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç program kapsamında ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti.

BiGG kapsamında girişimcilerin yenilikçi teknolojik iş fikirlerinin hayata geçmesi ve şirketleşmesi konusunda hibe desteği verildiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2020 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında BiGG programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alan Erciyes Teknopark olarak bu süreci Marmara Üniversitesi ile yürüterek, daha geniş bir kitleye hitap edebileceğiz.

BİGG Erciyes Programı'na, lisans son sınıf öğrencileri, lisans mezunları, yüksek lisans öğrencileri ve mezunları, doktora öğrencileri ile mezunları, akademisyenler ve son mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 10 yıl geçmiş olanlar başvuru yapabilir.

Erciyes Teknopark olarak tüm girişimci adaylarını 'www.biggerciyes1512.com' adresinden programa başvurmaya davet ediyoruz."