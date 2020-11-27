Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler - Son Dakika

Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler

27.11.2020 09:42

Adana'da 60 bin liralık borcunu ödemediklerini ileri sürdüğü kişiyi evinden alıp götürdükleri bahçede bilardo sopasıyla dinlene dinlene saatlerce dövdükten sonra başını suya sokarak işkence yaparak öldüren 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana'da 60 bin liralık borcunu ödemediklerini ileri sürdüğü kişiyi evinden alıp götürdükleri bahçede bilardo sopasıyla dinlene dinlene saatlerce dövdükten sonra başını suya sokarak işkence yaparak öldüren 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Kasım günü Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat Ercan (49), tarım arazisini Eren Yiğit'e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen tarlayı kullanması için vermeyince Yiğit, parasını geri istedi. Ercan parayı da tarlayı da vermeyince Yiğit, arkadaşlarıyla Ercan'ın evine gitti. Yiğit, sabah saatlerinde evden aldıkları Ercan'ı Adana'da bir portakal bahçesine getirdi.

Ercan'ın elini ayağını bağlayan şahıslar yanlarında getirdikleri bilardo sopalarıyla parayı vermesi için onu dövmeye başladı. Vücudunun her tarafına sopa darbesi alan Ercan kendinden geçti. Bu arada Ercan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Ercan'ın Adana'ya kaçırıldığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dinlene dinlene işkence yaptılar

Bu arada zanlılar yakalanmamak için Ercan'ı başka bir bahçeye götürerek dövmeye devam ettiler. Öğlen olunca zanlılar acıkıp şehir merkezine gelip yemek alarak tekrar bahçeye döndü. Zanlılar yemek molası verdikten sonra Ercan'ı dövmeye devam etti. Zanlıların bilardo sopalı işkenceyle de yetinmeyerek Ercan'ın başını suya sokup dakikalarca işkence yaptı. Bu arada cinayet dedektifleri Ercan'ın bulunması için yaptığı çalışmada onu kaçıranlar arasında olduğu öne sürülen Umut Y.'yi yakaladı. Polis Umut Y.'yi çapraz sorguya alarak Ercan'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Bu arada olay günü saat 18.00 sıralarında kentteki özel bir hastanenin önüne bırakılan yaralı bir kişinin, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Cihat Ercan olduğunu belirledi. Bunun üzerine cinayet dedektifleri Umut Y.'nin sorgusunu derinleştirdiğinde Cihat Ercan'ı, Eren Yiğit kardeşi Umut Y., Zeynel Abidin A., Edip E., Zahir S., Serdal Ş. ve Murat S. tarafından kaçırılıp darp ettiği belirlendi. Polis hemen bu zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıları yakaladı.

Sırtında iki bilardo sopası kırdı

Polisin çalışması sonucu Cihat Ercan'ın evinden kaçırıldıktan sonra Adana'daki bir bahçe evine getirildiği ve burada işkence edildiği ortaya çıktı. Ercan'ın elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darp edildiği, başının suya sokulduğu öğrenildi. Şüphelilerden Eren Yiğit'in, Ercan'ın sırtında 2 bilardo sopası kırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Eren Yiğit'in, ifadesinde, öldürmek istemediklerini, paralarını almak için korkutmak amacıyla Ercan'ı darp ettiklerini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murat S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Cihat Ercan Tarsus ilçesinde toprağa verilirken, ön otopsi raporunda kafatasında, yüzünde ve vücudunda çok sayıda darpa bağlı kırık belirlenirken, ciğerinde de çok miktarda su olduğu tespit edildi. - ADANA

Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler

Bilardo, Cinayet, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler - Son Dakika


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