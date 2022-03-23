Son dakika haberleri: Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli için tören düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli için tören düzenlendi

23.03.2022 13:06
Son dakika haberleri: Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli için tören düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Birol İli için memleketi Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisi Birol İli için memleketi Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl Kaleönü Mahallesi'ndeki Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosundan eğitim alanına mühimmat sevki sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde şehit düşen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İli'nin (32) naaşı, Erzurum'a getirildi.

Şehit İli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı polisler ve yakınlarınca cenaze nakil aracı ile kentin merkez ilçesi Yakutiye'deki Narmanlı Camisi'ne getirilip katafalka konuldu.

Burada öğle vakti düzenlenen törende helallik alınması sonrası İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi, tekbirler ve sloganlar eşliğinde cenaze nakil aracına alındı.

Şehidin cenazesinin götürülüşü sırasında duygusal anlar yaşayan eşi Merve İli, "Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi. Güle güle git canım." dedi.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Aziziye ilçesi Demirgeçit Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Törene, şehidin babası Erol, annesi Serap, eşi Merve, 3 yaşındaki oğlu Metehan, kardeşleri Rabia Akbulut ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören Yunus İli'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, il protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze törenine özel harekat polisi üniformasıyla katılan şehidin öğretmen eşi Merve İli'yi kadın özel harekat polisleri teskin etmeye çalıştı. Törende, şehidin diğer yakınlarını da özel harekat polisleri yalnız bırakmadı.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

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Özel Harekat, Erzurum, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bingöl'de şehit olan polis memuru Birol İli için tören düzenlendi - Son Dakika


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