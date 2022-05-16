Bitlis'te, aranan 10 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te, aranan 10 hükümlü yakalandı

16.05.2022 17:35
Bitlis'te, aranan 10 hükümlü yakalandı

BİTLİS'te, polisin son 15 günde yaptığı operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 2 ile 15 yıl 10 aya kadar kesinlenmiş hapis cezası bulunan 10 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin son 15 günde yaptığı operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 2 ile 15 yıl 10 aya kadar kesinlenmiş hapis cezası bulunan 10 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Süpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan arananları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonlarda 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten öldürme', 'kan gütme nedeni ile öldürme', 'hakaret', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı', 'basit yaralama', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma' suçlarından haklarında 2 yıldan 15 yıl 10 ay 16 güne kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda da 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te, aranan 10 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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