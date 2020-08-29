Son dakika haberleri... BMGK, Lübnan'daki barış gücü askerlerinin sayısını ABD'nin itirazı üzerine azalttı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'daki barış gücü askerlerinin sayısını azaltma kararı aldı.

BMGK, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresini bir yıl daha uzattı ancak ABD'nin baskısı ve kararı veto etme tehdidi üzerine misyondaki barış gücü askerlerinin sayısını azalttı.

UNIFIL, son yıllarda hem ABD hem de İsrail'in Hizbullah'ın faaliyetlerine karşı barış gücü gözlem görevini yerine getiremediği endişelerine maruz kaldı.

Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinden rahatsız olan ve UNIFIL'e yıllardır gereğinden fazla kaynak ayrıldığını düşünen ABD, misyonun küçültülmesini talep etti.

BMGK, bunun üzerine aldığı kararla barış gücü misyonunda görev yapan 15 bin asker sayısını 13 bine indirdi.

Kararda aynı zamanda Lübnan hükümetine İsrail ile aralarında yer alan Mavi Hat'taki tüneller dahil BM barış gücü askerinin talep ettiği tüm alanlara hızlı, engelsiz ve tam erişim çağrısı yapılıyor.

UNIFIL, 1978 yılında İsrail'in Lübnan'dan geri çekilmesininin ardından kuruldu. 42 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in görev süresi her yıl yenileniyor.