Son dakika haberleri! BOLU TARİHİ SÜTUN ÖNCE MUSALLA TAŞI, SONRA AVLU DUVARI OLDU - Son Dakika

Son dakika haberleri! BOLU TARİHİ SÜTUN ÖNCE MUSALLA TAŞI, SONRA AVLU DUVARI OLDU

Gelen son dakika haberine göre BOLU'da, yıllar önce bir caminin avlusundaki tarihi sütunun üzerine ve yanlarına duvar örüldü.

BOLU'da, yıllar önce bir caminin avlusundaki tarihi sütunun üzerine ve yanlarına duvar örüldü. Mahallenin yaşlıları eskiden sütunun musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu'nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii'nin avlusunu çevreleyen duvarın içine gömülü olarak duran sütun dikkat çekiyor. Yıllar önce sütunun üzerine ve yanlarına duvar örülürken, Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu görüldü. Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

Son dakika haberleri! BOLU TARİHİ SÜTUN ÖNCE MUSALLA TAŞI, SONRA AVLU DUVARI OLDU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BOLU TARİHİ SÜTUN ÖNCE MUSALLA TAŞI, SONRA AVLU DUVARI OLDU - Son Dakika

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