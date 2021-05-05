Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|24,48
|22,60
|8,32
|Bagfaş
|26,14
|24,80
|5,40
|Bursa Çimento
|3,83
|3,65
|4,93
|Ford Otosan
|177,00
|168,90
|4,80
|Migros Ticaret
|37,54
|36,30
|3,42
|Coca Cola İçecek
|83,40
|80,95
|3,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,62
|22,96
|2,87
|Good-Year
|7,93
|7,72
|2,72
|Kervan Gıda
|17,11
|16,66
|2,70
|Anadolu Efes
|24,54
|23,96
|2,42
|Verusa Holding
|56,60
|55,30
|2,35
|Aksa
|16,92
|16,57
|2,11
|Koza Altın
|117,40
|115,00
|2,09
|Netaş Telekomünikasyon
|25,12
|24,64
|1,95
|Net Holding
|5,88
|5,77
|1,91
|Enerjisa Enerji
|10,75
|10,55
|1,90
|Şekerbank
|1,14
|1,12
|1,79
|Vestel
|30,02
|29,50
|1,76
|Sabancı Holding
|8,35
|8,21
|1,71
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,20
|1,67
Kaynak: AA
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