Son dakika haberleri | Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü, restore edilecek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü, restore edilecek

Son dakika gündem haberi: EDİRNE Tanıtım ve Turizm Derneği ve Bulgaristan'ın Harmanlı Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen 'Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması' projesi kapsamında yüzyıllar boyunca doğu ve batıyı birbirine bağlayan, 'Diyagonal Yol' olarak da bilinen antik Roma yolu...

Son dakika haberleri | Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü, restore edilecek, System.String[]

EDİRNE Tanıtım ve Turizm Derneği ve Bulgaristan'ın Harmanlı Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen 'Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması' projesi kapsamında yüzyıllar boyunca doğu ve batıyı birbirine bağlayan, 'Diyagonal Yol' olarak da bilinen antik Roma yolu koridoru yeniden canlandırılacak. Proje kapsamında Harmanlı sınırlarında bu yol üzerinde bulunan Osmanlı mirası tarihi Siyavuş Paşa Köprüsü de restore edilerek, turizme kazandırılacak.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile Bulgaristan'ın Harmanlı Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen 'Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması' projesinin tanıtım toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi. Proje koordinatörlerinin katıldığı toplantıda konuşan Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova, Harmanlı'da bulunan Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü'nün restore edilmesini de içeren proje kapsamında, özellikle yüzyıllar boyunca doğu ve batıyı birbirine bağlayan 'Diyagonal Yol' koridorunun da turistik anlamda canlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

'PROJE, HARMANLI VE EDİRNE'NİN TARİH VE KÜLTÜRÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'Salgın nedeniyle toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Kirkova, 'Via Diagonalis' ismiyle adlandırılan diyagonal yolun iki ülkenin turizmi açısından önemine değindi. Söz konusu yol üzerinde bulunan Osmanlı Mirası Siyavuş Paşa Köprüsü'ne de dikkat çeken Kirkova, "Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi bölge yüzyıllar medeniyetlerin kavuştuğu bir bölge olmuştur. En popüler ulaşım koridorlarından biri Via Diagonalis bu bölgededir. Başka bir deyişle bunu 'Diagonal Yol' diye de adlandırıyoruz. Yüzyıllar boyunca Batı Avrupa ile Asya işbirliğinde, özellikle Harmanlı ve Edirne arasında kültürel ve tarihi bir yol vardır ve bu yol tarihimizde derin bir iz bırakmaktadır. Şu anda ziyaretlere ve yürüyüşlere kapalı olan Harmanlı'daki köprü, başlıca turistik alanlardan birisidir ve Harmanlı içerisindeki turistik alanları birbirine bağlayan doğal bir settir. Yaya bölgesi boyunca kültürel ve tarihi binalar ve turistik yerleri birbirine bağlayan doğal bir yapısı vardır. Bu önemli çalışmanın tarihi Via Diagonalis Yol koridorunu derinden etkileyen Harmanlı ve Edirne'nin tarihine ve kültürüne önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.Toplantı konuşmaların ardından projeyle ilgili gerçekleştirilen sunumlarla devam etti.DİYAGONAL YOLDiyagonal Yol, Balkanlar'daki Büyük Macaristan Havzası'nı Doğu Akdeniz'e bağlayan en önemli Roma yollarından biridir. Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ bölgelerinde 'Militaris Yolu, Konstantinapolis Yolu (Dersaadet Yolu), Ragusina Yolu' gibi çeşitli şekilde isimlendirilen Diagonal Yol, antik çağlardan bu yana Doğu ve Batı arasındaki en önemli eksendir. Diyagonal Yol, Tuna Nehri üzerindeki Singidunum şehrini (Bugünkü Belgrad, Sırbistan) Bizans (İstanbul) ile bağladığı Roma dönemlerinde Balkan Yarımadası'nın en merkezi yolu olmuştur. Diyagonal Yol yaklaşık 1000 kilometre (600 mil) uzunluğundadır ve Naissus (bugünkü Niş, Sırbistan), Serdica (bugünkü Sofya, Bulgaristan), Philippopolis (bugünkü Plovdiv, Bulgaristan) ve Hadrianapolis (bugünkü Edirne, Türkiye) gibi önemli şehirlerden geçmektedir. İmparatorluğun batı kısmı ile doğu arasındaki ana bağlantılarından biridir. Aynı zamanda o dönemde, eyaletler boyunca hareket eden orduların kullandığı resmi güzergahtır.SİYAVUŞ PAŞA KÖPRÜSÜ

Çeşitli kaynaklarda ve halk arasında Uludere Köprüsü, Harmanlı Köprüsü, Kemer Köprü ve Kambur Köprü olarak da anılan Siyavuş Paşa Köprüsü, Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşa tarafından Bulgaristan Harmanlı'da 1585 yılında inşa ettirilmiş. Tarihi köprü kaynağını Meriç nehrinden alan ancak günümüzde kurumuş bulunan Uludere üzerinde bulunuyor.


Bulgaristan, Harmanlı, Edirne, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Siyavuş Paşa Köprüsü, restore edilecek - Son Dakika

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